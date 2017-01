Bylo by příjemné mít celoročně Ježíška s jeho dárky. To by ale stálo příliš mnoho peněz. Zato takový Silvestr po celý rok dokáže pobavit a přitom to nic nestojí.

Kvalitní silvestrovskou zábavu může zprostředkovat v letních i zimních měsících četba teoretiků nové liberální levice.

Jan Keller