Hledá se vize

Prezident republiky sklidil za svůj vánoční projev kritiku. Je mu vytýkáno, že projev neobsahoval žádnou vizi. S tím se dalo u bilančního projevu počítat.

Je to prašť jako uhoď. Pokud by se projev netýkal roku uplynulého, ale let, která teprve přijdou, prezident by se dozvěděl, že je planý vizionář.

Jan Keller