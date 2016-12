Dvacítka věří v kanadské probuzení

Skóre 0:13 ze dvou přípravných zápasů s Kanadou nevěstí nic dobrého, ale čeští hokejisté, kteří se v zámoří chystají na juniorský šampionát do dvaceti let, ze svých cílů neslevují. Rádi by se probili mezi nejlepší čtyřku. Od pondělí se o to začnou pokoušet.

Marek Burkert