Zlínská zoo se chystá na Vánoce

Vánoční dárek pro nejmenší návštěvníky připravuje Zoo Zlín. O Štědrém dnu budou mít děti do patnácti let vstup do lešenského areálu bezplatný. Zahrada bude 24. prosince otevřená od 8.30 do 14 hodin.



Procházku po zoo už nyní zpestřuje vánoční světelná výzdoba.

Aleš Fuksa