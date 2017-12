Národ sobě

Sloupek



Budu se na vás ještě chvíli dívat, jak to vedete. To je jedna z několika málo vět Masarykova abdikačního projevu z roku 1935. Když si odmyslíme onu chvíli, jíž měl zakladatel státu na mysli dobu, co mu zbývala do konce pozemského života – nakonec necelé dva roky – zůstane nám dojemně metafyzická hláška, že se prostě bude dívat.

Josef Koukal