Miloši Zemanovi by v přímé volbě prezidenta dalo hlas nejvíce lidí, a to 32 procent. Vyplývá to z prosincového průzkumu CVVM.

Jiří Drahoš na druhém místě by dostal 21,5 procenta hlasů. Na třetím místě by skončil Michal Horáček s 10,5 procenta.

(zr, ČTK)