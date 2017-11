Fotbal



Příprava: Craiova–Slavia 0:4



(35. a 42. Škoda, 67. Bucha, 76. van Buren).



Kvalifi kace ME týmů do 19 let v Lucembursku: Česko–Lucembursko 5:0 (24., 28. a 84. z pen. Sedláček, 41. Sadílek z pen., 45. Růsek). Český tým postoupil do elitní fáze kvalifi kace.