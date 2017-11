Ostrava bude spořit na koncertní halu

Ostrava chce zřídit zvláštní fond, do něhož by se ukládaly peníze na chystanou výstavbu koncertní haly, která by podle předpokladů měla stát více než miliardu korun. Letos chce město do fondu vložit minimálně 100 miliónů korun, řekl včera primátor Tomáš Macura (ANO).

(ČTK)