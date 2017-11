Bílina chce vykoupit byty na sídlištích

Bílina na Teplicku by do konce roku měla mít jasno, zda vykoupí téměř 500 bytů v problémových lokalitách.



Radnice by tak získala vliv na to, jací lidé se do města stěhují. Město si nechalo vypracovat strategii, za byty by zaplatilo přes 70 miliónů korun.

(ČTK, koc)