Tah Topolánkem

Již se na to nemohl dívat, a tak vstoupil do děje. Do víkendu to pasovalo na Jiřího Paroubka, který se vydal zachraňovat ČSSD. Leč to samé se dá už říct i o jeho sokovi z období před deseti lety, Mirku Topolánkovi. Ten si pomyslel rovnou na Pražský hrad.

Lukáš Jelínek