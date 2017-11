Jsme v pohodě zaskočí, ale i nudí

Premiéru hry amerického dramatika a scenáristy Paula Rudnicka The New Century s českým názvem Jsme v pohodě předcházela pověst skandální, případně šokující záležitosti.



To, co činohra pražského Národního divadla divákům v režii Braňa Holička předvedla na Nové scéně, rozhodně nešokovalo, spíš překvapilo svou povrchností.

Radmila Hrdinová