Most by mohl být do roka otevřen

Do roka by mohl být opět průjezdný most přes Orlici v královéhradecké části Svinary. Vinou havarijního stavu je nynějšíí most od ledna uzavřen pro veškerou dopravu, návrh na vypsání výběrového řízení na výstavbu nového již odsouhlasila Rada Královéhradeckého kraje.

Ludmila Žlábková