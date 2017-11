Zní to neuvěřitelně, podle francouzského deníku Le Parisien je to ovšem realita. Brazilský fotbalový klenot Neymar má v klubu mimořádná privilegia. To mnohým spoluhráčům v čele s útočníkem Edinsonem Cavanim nevoní. V kabině to vře, je prý otázka času, kdy „papiňák“ vybuchne.

Robert Neumann