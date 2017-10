Lídr ANO včera odmítl spekulace, že by v kauze Čapí hnízdo mohl prezident Miloš Zeman zastavit Babišovo trestní stíhání. Pokud by k tomu došlo, tak by tzv. abolici musel podepsat premiér, což by dost pravděpodobně v takovém případě mohl být právě Babiš.

(dan, rsk)