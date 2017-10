Busu upadlo kolo

Cestující, kteří včera ráno usedli do autobusu 125, do svého cíle nedospěli. U pražského Braníku autobusu upadlo kolo. Nikomu se naštěstí nic nestalo.

„Autobus má vnitřní a vnější kolo, upadlo to vnější do příkopu,“ vylíčila mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.

(cie)