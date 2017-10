Odsouzený lobbista Marek Dalík musí do dvou týdnů nastoupit zpět do vězení, kde si má odpykat pětiletý trest za podvod v souvislosti s kauzou nákupu obrněných vozů Pandur.



„Mohu potvrdit, že už si pan Dalík převzal výzvu k nástupu do výkonu trestu, a v té je, že má nastoupit do pražské ruzyňské věznice nejpozději do 6.

Radim Vaculík