Osm let to trvalo, než se pirátská strana probojovala do malostranských paláců Sněmovny. Na nováčky získali poměrně nebývalou váhu – zisk 10,79 procenta jim přisoudil 22 poslanců. Co od nich teď lze čekat? Přinejmenším to, že o nich voliči hodně uslyší.

Karolina Brodníčková