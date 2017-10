Šéf ANO drží ostatní v šachu

Na první pohled se tento titulek zdá nesmyslný. To spíš Babišovo hnutí i přes jeho neoddiskutovatelné vítězství mají ostatní parlamentní strany v hrsti. A to tím, že přímo odmítají jít s ANO do koalice nebo to podmiňují těžko myslitelnou rezignací předsedy ANO na post premiéra.

Antonín Rašek