Poslední strážci

Počátkem devadesátých let se říkalo, že demokracie se otevírá pro všechny. Snad jen s výjimkou skupinek nostalgiků snících o návratu ke starým pořádkům. Nyní jsme o téměř třicet let starší a demokracie by měla být o třicet let vyzrálejší.

Jan Keller