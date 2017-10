Baby taxi a senior taxi i v Novém Jičíně

K městům, která nabízejí seniorům nebo maminkám s dětmi za symbolickou cenu přepravu k lékaři nebo na úřady, se už zanedlouho připojí Nový Jičín. Lidé od 65 let věku a také zákonní zástupci dětí do čtyř let budou mít nárok na šest jízd měsíčně, a to za pouhých dvacet korun.

Aleš Honus