Fotbal



Kvalifikace ME do 17 let ve Svitavách: Česko-Turecko 1:1 (49. Gabriel - 22. Gündüz z pen.). Konečná tabulka: 1. Izrael 9 b., 2. Česko 4, 3. Turecko 4, 4. Arménie 0. Izrael a Česko postoupily do závěrečné fáze kvalifikace. Los proběhne 6.