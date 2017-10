Dnes volby: strany jedou na sítích na tři směny

Volby do Sněmovny začínají. Dnes budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin, zítra od osmi do 14 hodin. Kandidující strany se snaží poslední chvíle co nejvíc využít a volební štáby na sociálních sítích na tři směny bojují o každého voliče.

Oldřich Danda Jan Martinek