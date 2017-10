Jsem rád, že jsem prokletí zlomil

HOKEJISTA OLOMOUCE JAKUB HERMAN PRÁVU ŘEKL:



* V dosavadním průběhu sezóny jste vycházel střelecky na prázdno. Proti Chomutovu jste to však zlomil a k výhře 5:2 přispěl dvěma góly. Co k tomu říct?



Jsem rád, že už to přišlo, že jsem to prolomil.

Petr Marek