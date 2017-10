Piráti mohou Sněmovnu oživit, pokud se naučí řešit i jiné problémy než IT. V rozhovoru pro Právo to řekl profesor ústavního práva a někdejší poslanec ČSSD Zdeněk Jičínský.



* Vypadá to, že by se do Sněmovny mohlo dostat i osm stran. Jaký to může mít dopad?

Jan Rovenský