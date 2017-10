Petice proti silnici

V Havlíčkově Brodě podepsalo petici proti zvažované stavbě nové silnice v severozápadním okraji města 1350 lidí, sdělila organizátorka petice Kateřina Dubnová. Podle odpůrců by silnice nevyřešila hlavní problémy s dopravou v centru, zasáhla by do přírody a jinde by se příliš přiblížila k domům.

(ČTK, zr)