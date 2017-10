Nejhledanější britská bojovnice Islámského státu (IS) Sally Jonesová (50) byla v červnu zabita, zřejmě i se svým 12letým synem, při americkém náletu na syrskoirácké hranici. Napsal to včera bulvární list The Sun.

Agenti americké tajné služby CIA to prý oznámili svým britským kolegům.

(ČTK, BBC, rm)