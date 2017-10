Místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička již nespolupracuje s hnutím ANO, za něž byl do Bruselu zvolen. Telička včera potvrdil, že spolupráci s lídrem hnutí Andrejem Babišem ukončil.

„Ano, potvrzuji to. To je jediné, co vám k tomu řeknu,“ řekl.

(rsk, ČTK)