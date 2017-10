Fotbal



Kvalifikace ME hráčů do 21 let – skupina 1: Bělorusko–Moldavsko 3:1, San Marino–Řecko 0:5. Pořadí: 1. Řecko 12 b., 2. Chorvatsko 9, 3. Bělorusko 7, 4. Moldavsko 3, 5. Česko 1, 6. San Marino 0.

Elitní liga hráčů do 20 let v Burtonupon-Trent: Anglie–Česko 4:0 (25.