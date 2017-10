Mělník: most se musí celý uzavřít

Most je v havarijním stavu a musí se zavřít celý. To je verdikt statiků a dalších odborníků, kteří posuzovali stav starého mostu Josefa Straky v Mělníku. Až dosud měli lidé ze sousedních obcí Hořín a Brozánky naději, že po dobu oprav budou moci přes most do Mělníka chodit alespoň pěšky, nyní už tato šance vyprchala.

Radek Plavecký