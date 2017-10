Zkrátí vjezd zásobování do centra Varů

O jednu hodinu zkrátí dopoledne vedení města Karlových Varů povolení k vjezdu zásobování do centrálních částí města, kde jsou vyznačeny pěší zóny. Zatímco dosud bylo možné zajíždět k provozovnám do 10 dopoledne, nejpozději od začátku roku to bude možné jen do devíti hodin ráno.

(vor)