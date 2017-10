Křeček: Chovatele měřte stejným metrem!

Úředníci by měli být důslednější při postihu chovatelů, kteří se neumí postarat o své zvířecí miláčky. Uvedl to zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček.

Podle něj by měl vzniknout fond, z něhož by radnice čerpaly peníze nezbytné pro zajištění dočasné péče o zvířata, o která se jejich majitelé řádně nestarají.

Vladimír Klepáč