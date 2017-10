Maďarská hraniční bariéra a dvojí unijní metr

Unijní smlouva, tzv. Dublin, stanoví, že běženci mají až do vyřízení azylové žádosti zůstat v první zemi EU, do níž vstoupí. Pokud jdou dál, mají být do této země vráceni. Vracení běženců do Řecka však už nebylo po verdiktu unijního soudu možné.

(mcm)