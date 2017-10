Zdálo se, že hurikán míří přímo na nás

RADIM VRBATA ZAŽIL S RODINOU PŘED NOVOU SEZÓNOU NHL KRUŠNÉ CHVÍLE:



Americký server Yahoo prognózuje Radimu Vrbatovi v právě začínající sezóně NHL 21 vstřelených branek. Pokud by předpověď do puntíku vyšla, znamenalo by to, že šestatřicetiletý útočník Floridy zaokrouhlí celkový počet vstřelených gólů v zámoří na 300.

Marek Burkert