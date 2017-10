V Česku se rodí více dětí, přesto společnost stárne. Lidí nad 65 let bylo loni téměř 1,99 miliónu a tvořili 18,8 procenta obyvatel. Za posledních deset let se seniorská skupina rozrostla o půl miliónu. Dětí do patnácti let bylo 1,65 miliónu a představovaly 15,6 procenta lidí v Česku.

Jiří Vavroň