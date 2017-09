Konference Transport byla hlavně o železnici

Do deseti let by mohl stát začít budovat vysokorychlostní trati, které spojí Ostravu s Prahou. Cesta vlakem by pak mezi oběma městy mohla trvat zhruba hodinu a půl. Na konferenci Transport, kterou v Ostravě pořádalo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, o tom informovovali zástupci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

(plk)