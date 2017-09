Jednou větou

Glosa



Po nekonečných osmi letech útrap a marných snah o vypsání veřejné soutěže, olbřímího úsilí šesti ministrů spravedlnosti, po čtyřech zrušených tendrech, následném vyřizování stížností neúspěšných uchazečů u antimonopolního úřadu, postupném poklesu využívání alternativních trestů pro nedůvěru soudců v zajištění jejich průběhu zhruba na čtvrtinu, nezadržitelném zaplňování až přeplňování českých věznic k hranici prasknutí s dvojnásobným počtem vězňů proti Evropě, po řadě nadějeplných plánů na umisťování vazebně stíhaných osob do domácího vězení, až se jednou podaří projekt uskutečnit, sražení ceny z původních dvou miliard kamsi k patnácti miliónům korun za první fázi, po mnoha ironických, falešných a záštiplných větičkách z médií i právnické obce, a s výhledem, že by snad v řádu několika let mohly alternativní tresty přece jen vejít místní justici konečně do krve, podepsalo ministerstvo spravedlnosti s Probační a mediační službou a se zástupci firmy SuperCom smlouvu na dodání elektronického monitorovacího systému pro trestní justici, takzvaných náramků pro vězně; třikrát sláva!

Josef Koukal