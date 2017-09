Animované filmy frčí

Více než dvě stovky přihlášených animovaných filmů letos hlásí festival Animánie, ve kterém mezi sebou soutěží tvůrci z řad dětí a mládeže do šestadvaceti let. Dvanáctý ročník mezinárodní soutěže proběhne tradičně v Plzni, a to od 16. do 19. listopadu.

(zaš)