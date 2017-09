OSTRAVA – Hned pět obránců poslal kouč Baníku Radim Kučera do utkání v Jihlavě. K ničemu mu to ale nebylo. Baník se sice v Jihlavě po gólu de Azeveda z pokutového kopu dostal do vedení, Vysočina si ale cestu do Vaškovy branky našla dvakrát a to jí ke třem bodům stačilo.

