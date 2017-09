Černý kůň předvolebního pelotonu piráti by spolu s okamurovci prošli do Sněmovny. Ukázal to včera zveřejněný volební model CVVM.



TOP 09 by podle něj zůstala mimo Sněmovnu. Hnutí ANO zůstává v čele navzdory kauze Čapí hnízdo. Sociální demokraté i komunisté stagnují.

Jan Rovenský