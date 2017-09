Baletní studio láká zájemce o tanec

Do konce října mohou rodiče přihlásit své děti do baletního studia, které působí při Moravském divadle v Olomouci. Studio svou činnost rozvíjí již řadu let a jeho členové vystupují v představeních dospělého baletu na prknech Moravského divadla, a to často již v prvním roce tréninku.

(VH)