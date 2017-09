Ruský prezident Vladimir Putin pozval Miloše Zemana na návštěvu Soči. Zeman to oznámil včera v New Yorku, kde se zúčastnil všeobecné rozpravy Valného shromáždění OSN.



„Prezident Putin mě zatím pozval do Soči a já to rád přijímám, protože to je svým způsobem vyznamenání.

