V Hodoníně vyroste dům pro kola

Hodonínští zastupitelé se rozhodli postavit parkovací dům pro kola u vlakového nádraží. Výrazně to zjednoduší situaci lidem, kteří chtějí u nádraží nechat kolo a pokračovat vlakem. Dům by se měl začít stavět ještě letos a hotový by měl být do června příštího roku.

(zr)