Cenu Bojovník za pravdu (Warrior for Truth) udělil v New Yorku českému prezidentovi Miloši Zemanovi Americký židovský fond v New Yorku.

Ocenění za dlouhodobou podporu Izraele a Židů Zeman převzal v pondělí (v noci na včerejšek našeho času) na galavečeru, který uspořádal časopis The Algemeiner.

(ČTK, zr)