* Pane Zaorálku, použil váš řidič majáček?



To ani nedokážu říct, nestaral jsem se o to. Ve chvíli, kdy se to stalo, jsem si četl. Ani to nepoznám, když je majáček použit, ledaže bych se podíval ven. Ale jinak to nesleduju.



* Byl jste připoutaný?

Jiří Mach