Hlavní nádraží může být jen zastávkou

Hlavní nádraží v Mladé Boleslavi by se v budoucnu mohlo stát jen zastávkou a hlavní nádraží by se přesunulo do centra města k nynější zastávce u autobusového nádraží.



Podle informací boleslavské radnice o tom uvažují České dráhy a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), které to potvrdily.

Radek Plavecký