Sloupek



Andrej Babiš neplánuje volební spolupráci s Milošem Zemanem. Jak pravil šéf ANO po čtvrteční audienci na Hradě. Připomíná to otřepanou anekdotu, v níž žena načapá svého manžela in flagranti s jinou a on jí klade sugestivní otázku: Věříš mně, nebo tomu, co vidíš?

Josef Koukal