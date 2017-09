Do registru dárců krvetvorných buněk Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) se za uplynulých osm měsíců letošního roku přihlásilo 2118 nových lidí. Vedení registru to označuje za rekord.

Pomohlo tomu zvýšení horní hranice pro vstup do registru, která se změnila z 35 na 40 let.

ČTK)