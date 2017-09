Často slyší to, o co většina pasažérů běžných leteckých spojů příliš nestojí: „Připoutejte se a připravte se. Za malou chvíli vlétneme do mraků a v nich to s námi bude házet.“ Lovci hurikánů z amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) tyto věty podle stanice KABC-TV slyší při každém svém letu.

(brw)