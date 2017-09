Zahrady pod Hradem čeká oprava

Palácové zahrady pod Pražským hradem jsou podle památkářů dvě desítky let po nákladné rekonstrukci v havarijním stavu. Národní památkový ústav (NPÚ), který komplex zahrad spravuje, proto připravuje jejich rekonstrukci. Měla by trvat pět let, ale neměla by zahrady uzavřít.

(ČTK)