Klidná Lucie chce titul i pro divou Báru

NEW YORK/PRAHA

– Co se na US Open nepovedlo ve dvouhře, to může zalepit dámská čtyřhra. Češky mají totiž předem jistou účast ve finále. O postup do něj se dnes odpoledne utkají Lucie Hradecká s Kateřinou Siniakovou proti Barboře Strýcové a Lucii Šafářové.

(bum, ČTK)